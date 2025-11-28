アルビレックス新潟は28日、MF高木善朗が契約満了により今季限りで退団することをクラブ公式サイト上で発表した。新潟のクラブ公式サイトは「高木 善朗 選手契約満了のお知らせ」と題したリリースを掲載。「当クラブでは、高木善朗選手と2026年2月1日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定いたしましたので、お知らせいたします」と伝えた。同サイトには、次のように高木のコメントが掲載されている