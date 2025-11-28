27日（現地時間）に行われたUEFAヨーロッパリーグ（EL）・リーグフェーズ第5節のフェイエノールトvsセルティックで、フェイエノールトに所属するオランダ人FWシャキール・ファン・ペルシがトップチームデビューを飾った。日本代表FW上田綺世と同DF渡辺剛（いずれもフェイエノールト）、同FW前田大然と同MF旗手怜央（いずれもセルティック）が先発出場した同試合では、フェイエノールトを率いるロビン・ファン・ペルシ監督の息