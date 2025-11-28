午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１２０１、値下がり銘柄数は３５６、変わらずは４９銘柄だった。業種別では３３業種中２４業種が上昇。値上がり上位に鉄鋼、建設、海運、パルプ・紙など。値下がりで目立つのは陸運、小売、空運など。 出所：MINKABU PRESS