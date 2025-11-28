11月29日に『MS&ADカップ2025』を控えるなでしこジャパンは28日、会場となる長崎スタジアムシティ（ピーススタジアム）で前日練習を行った。公開された冒頭15分では26名全員がピッチに姿を見せたものの、長谷川唯が全体でのウォーミングアップやパス交換などには合流せず、個別でストレッチやジョギングを行うにとどめている。なでしこジャパンはカナダ女子代表と29日に対戦。15時30分キックオフで、TBS系列にて全国生中