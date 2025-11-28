中国の通信機器大手、華為技術（ファーウェイ）の常務董事・製品投資委員会主任・端末BG董事長を務める余承東氏は11月26日の新製品発表会で、同社初の会話ロボット「智能憨憨（スマートハンハン）」を11月28日午前10時8分に発売することを発表しました。価格は399元（約8800円）です。ロボットの詳細は明らかにされていませんが、ファーウェイがAIスマートコンパニオンロボット市場へ本格参入したことを意味していると