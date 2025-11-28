お笑いコンビ「おぎやはぎ」の矢作兼（54）が27日深夜放送のTBSラジオ「JUNKおぎやはぎのメガネびいき」（木曜深夜1・00）に出演。贈って喜ばれる「史上最高」のプレゼントを明かした。それは、約1万円の「毛玉取り器」。矢作自身も使っており「史上最高」と大絶賛。「1万円するけど。生地が薄くなるとかない。めちゃくちゃきれい。あんなに取れるのないから」と熱弁した。スタイリストにプレゼントしたら「超喜んでた。