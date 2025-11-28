「外航客船で神戸港にやってきたテロリストが国際イベント会場で爆破をもくろんでいる」。そんな想定による「神戸港テロ対策合同実働訓練」が27日、同港で実施された。26回目となる今年は、不審者の一部が4月に国際化した神戸空港から入ってきたという設定も入れ、近年さらに深刻化するテロ情勢に備えた実践的な訓練が行われた。【訓練】小型船舶で逃走した不審者を追い詰める巡視艇（2025年11月27日午前、神戸港）訓練には海上