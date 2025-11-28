ボディビルの日本一に輝いたイケメン高校生の日常生活に密着。過去はバレエを習っていたことが判明し、その身体能力の高さに驚きの声が集まった。【映像】白石麻衣似の姉＆バレエ→ボディビルダーになったイケメン高校生（写真あり）ABEMAにて11月26日（水）に放送された『すーぱーのびしろたいむ by 今日、好きになりました。（略称：すぱのび・今日好き）』#31では、『今日好き』に出演し、ボディビル日本一に輝いた経験もあ