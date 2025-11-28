合同会社ギズモンは11月28日（金）、「GIZMON Lens トリオボックス」を数量限定で発売した。価格は1万2,100円～1万4,300円。直販サイトで取り扱う。 GIZMON Lensシリーズの「Utulens」「Wtulens」「Vivilens」を同梱したセット品。それぞれを単品で購入するよりも、最大で1万330円ほどの割安になるという。 ソニーE、キヤノンEF-M、キヤノンRF、ニコンZ、ニコン1、富士フイルムX、マイクロフォー