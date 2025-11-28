今回は、筆者の知人A子さんのエピソードをご紹介します。A子さんは、旦那さんが海外駐在から帰国したばかり。単身での駐在だったので、久しぶりの二人暮らしを楽しみにしていました。しかし、旦那さんは生活力がゼロになっていて──。 海外駐在から戻った夫は「生活力ゼロ」 私の夫は長年、単身で海外駐在をしていましたが、駐在が終わり、この秋から日本での二人暮らしが始まりました。私は一人暮らしに慣れていたもの