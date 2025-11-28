同性カップルら8人が国に損害賠償を求めた東京第2次訴訟の控訴審判決を受け「不当判決」などと書かれた紙を掲げる原告ら＝28日午前、東京高裁同性婚を認めない民法などの規定を、東京高裁は28日の判決で「合憲」と判断した。各地の同種訴訟で違憲判決が相次ぐ中、「国を動かす判断」を期待していた原告や支援者からは、まさかの結果に「信じられない」と落胆の声が漏れた。高裁で最も大きい101号法廷。午前11時の判決言い渡し