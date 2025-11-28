スピードワゴンの井戸田潤が２８日、フジテレビ系「ノンストップ！」で、趣味のバイク、車について、妻にも話さず勝手に購入してしまう理由を必死に説明するも、スタジオは微妙な雰囲気が流れた。この日は「どこまで許せる？趣味モンスター夫」がテーマ。井戸田の妻・蜂谷晏海がＶＴＲで登場し、車２台、バイク４台をわざわざガレージを借りて所有している夫への悩みを打ち明けた。井戸田が所有する車２台のうち、１台はＢＭ