宝島社より、『Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK』が登場！2025年12月26日（金）に発売される『Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK』には、ジュディ＆ニックの“相棒ポーチ”が特別アイテムとして付属。映画『ズートピア２』の公開を記念した豪華なムック本になっています。 宝島社「Disney ZOOTOPIA2 SPECIAL BOOK」 発売日：2025年12月26日（金）価格：4,015円（税込）サイズ：A4判販売店舗：全国の書籍取扱店、Amazon