富士山麓の織物の街・山梨県富士吉田市を舞台にした“布の芸術祭”「FUJI TEXTILE WEEK 2025」が、2025年11月22日（土）から12月14日（日）まで 開催されます。旧織物工場や倉庫、商店街の建物など、街に点在する歴史的建築が展示空間として生まれ変わり、テキスタイルの文化的レイヤーを歩くような体験が今年も広がります。旧山叶会場/photo by ©FASHION HEADLINE1000年以上続く織物産業の歴史を背景に、伝統と現代の創造性