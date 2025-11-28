セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年11月21日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、『くまのプーさん』マスコットいろいろポーズを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『くまのプーさん』マスコットいろいろポーズ  登場時期：2025年11月21日より順次サイズ：全長約6×5×10cm種類：全6種（手を組む、首をかしげる、振り向く、見上げる、おなかを見る、