藤井 風が、3rdアルバム『Prema』に収録されている楽曲「Casket Girl」のミュージックビデオを、きょう28日午後3時よりYouTubeでプレミア公開することが発表された。【動画】藤井 風「Casket Girl」ミュージックビデオ同曲は、9月にリリースされた『Prema』の1曲目に収録されており、先日突如ティザー映像が公開され話題を呼んでいた。『Prema』は、藤井にとって初となる全曲英語詞のスタジオアルバムで、全9曲を収録。9月には