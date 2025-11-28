小泉純一郎元首相（８３）の最新姿がアップされた。元フジテレビアナウンサーの田中大貴氏が２８日に自身のインスタグラムを更新し「変わらず素敵でした」と小泉氏の様子を明かし、２人で記念撮影。小泉氏はグレーのスーツ姿で、田中氏の隣でにっこりとほほえんだ。小泉氏は２００６年９月まで約５年半、内閣総理大臣を務め、０８年に政界を引退した。その後は表舞台に出ることはほぼなく、次男・小泉進次郎防衛相のインスタ