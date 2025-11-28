フィリップ・パレーノ《メンブレン》2024年Courtesy of the artist©2025 岡山芸術交流実行委員会撮影：市川靖史 岡山市は28日、24日に閉幕した現代アートの祭典「岡山芸術交流2025」の延べ来場者数が過去最高の42万4917人（速報値）を記録したと発表しました。 岡山市中心部を現代アートで埋め尽くす「岡山芸術交流」は、3年に1度開かれています。 2025年は9月26日から52日間、世界11カ国30組の