28日、酒田市の最上川河川敷で、乗用車1台が全焼する火事があり、車内から身元不明の1人の遺体が発見されました。警察と消防によりますと、28日午前7時半ごろ、酒田市両羽町の最上川の河川敷で「車が燃えている」と近くを通りかかった人から119番通報がありました。火は、通報からおよそ40分後の午前8時10分に消し止められましたが、この火事で乗用車1台が全焼し、車内から身元不明の1人の遺体が見つかりました。現場は、住宅地の