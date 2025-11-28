香港の高層住宅で発生した大規模火災は発生から3日目を迎え、死者の数は94人となった。現場からFNN上海支局・工藤雄矢記者が伝える。時間がたつにつれて被害の大きさが明らかになり、28日午前時点で死者が94人、負傷者が76人となっている。火がここまで燃え広がった原因の1つは、改修工事で使われていた竹の足場にあるとみられている。今回の火災を受けて香港当局は、香港の建築現場で伝統的に使われている竹の足場を金属に変える