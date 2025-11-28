今季のセリエAを制するのはどこか。近年は上位陣の力が拮抗していることもあり、優勝争いが読めなくなっている。昨季王者ナポリ、戦力的にはリーグトップクラスのインテル、マッシミリアーノ・アッレグリが戻ってきたミランも好調だ。そんな中、現時点で首位に立っているのはジャン・ピエロ・ガスペリーニを招聘したローマだ。ここまで9勝3敗で勝ち点27を稼いでおり、このスタートダッシュはやや予想外だったかもしれない。ローマ