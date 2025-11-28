ELリーグフェーズ第5節でフェイエノールトとセルティックが対戦した。この試合フェイエノールトでは渡辺剛、上田綺世がスタメンに名を連ね、セルティックでは旗手怜央と前田大然がスタメン出場を果たした。注目の日本人対決となったこの試合、最初に魅せたのは上田だ。11分、ディフェンスラインの裏に抜け出したセム・スタインのパスを受けた上田が左足で冷静に流し込み、フェイエノールトが先制に成功する。しかし、今度はセルテ