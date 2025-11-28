5-3という壮絶な打ち合いとなった26日(現地時間)のUEFAチャンピオンズリーグ(CL)第5節パリ・サンジェルマン(PSG)対トッテナム。なかでもマン・オブ・ザ・マッチ(MOM)に選ばれたヴィティーニャのパフォーマンスは驚異的だった。ヴィティーニャは前半終了間際の45分に相手ペナルティエリア手前から右足を振りぬいて同点弾を決めると、再びリードを許した直後の53分に今度は左足でカーブをかけた技ありのミドルシュートでこの日2度目