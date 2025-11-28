バンダイスピリッツは、『機動戦士ガンダム』より「ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ MS-06R-2 ロバート・ギリアム専用高機動型ザクII ver. A.N.I.M.E.」(8,800円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて11月28日16時より予約受付開始、2026年6月発送予定。ジオン公国軍のエース・パイロットである「ロバート・ギリアム大佐」の専用「高機動型ザクII」が、豊富な武装を携えてver. A.N.I.M.E. に登場。左