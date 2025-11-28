行政や交通事業者などでつくる熊本都市圏の交通計画を考える会議が26日開かれ、約20年後に目指すべき交通ネットワークなどのマスタープランの素案が示されました。素案では現状の課題として、移動に公共交通を使う人が以前より減りこのままではマイカーなどの利用が更に増える予想であることや、菊陽町など熊本都市圏の北東部では半導体関連企業の進出に伴い急激に渋滞が深刻化していることなどがあげられていま