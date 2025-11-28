º£Àá¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¡¦¥ê¡¼¥°¥Õ¥§¡¼¥º¤Ç¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤ÈÂÐÀï¤·¡¢3-0¤Ç²÷¾¡¤·¤¿¥Á¥§¥ë¥·¡¼¡£¤½¤Î2ÅÀÌÜ¤ò·è¤á¤¿¤Î¤Ï¡¢18ºÐ¤Î°ïºà¤Ç¤¢¤ëFW¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¡¦¥¦¥£¥ê¥¢¥ó¤À¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤Ç¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤ÏCL¤Ë¤Æ¥¢¥ä¥Ã¥¯¥¹Àï¡¢¥«¥é¥Ð¥ÕÀï¤ËÂ³¤¤¤Æ3»î¹çÏ¢Â³¥´¡¼¥ë¤È¤Ê¤ë¡£¤¹¤Ç¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ëÂåÉ½¤Ç¤â¼çÎÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢18ºÐ¤Î¥¨¥¹¥Æ¥ô¥¡¥ó¤Ï½çÄ´¤ËÉ¾²Á¤ò¿­¤Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Íè²Æ¤Î2026WÇÕ¤Ç¤âºÍÇ½¤òÈ¯´ø¤¹¤ë¤³¤È¤¬´üÂÔ¤µ¤ì¤ë¤¬¡¢±Ñ¡Øsky Sport¡Ù¤Ë