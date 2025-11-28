23日にはインテルとのダービーマッチを1-0で制し、現在セリエAで2位につけるミラン。インテル戦での決勝ゴールもそうだったが、今のミランで重要な武器となっているのがカウンターアタックだ。伊『Gazzetta dello Sport』によると、ダービー後に敗れたインテルFWマルクス・テュラムは「今のミランはレアル・マドリードと並び、欧州でも最強のカウンターチームだと思う」と評価していたが、今のミランは堅守速攻を武器としている。