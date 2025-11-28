ダンス&ボーカルグループ・Da-iCEの工藤大輝が22日、ニッポン放送のラジオ番組『Da-iCE 工藤大輝のオールナイトニッポン0(ZERO)』に出演。『第67回 日本レコード大賞』の作曲賞受賞について語った。工藤大輝=提供写真○『日本レコード大賞』作曲賞受賞をきっかけに伝わってほしいこと番組冒頭、『オールナイトニッポン』のパーソナリティを務める喜びを語ったあと、工藤は「私、工藤大輝が誰なんじゃというリスナーの方もた