JR東日本は、みどりの窓口のない駅でみどりの窓口を臨時開設する。対象駅は、川口、川越、北朝霞、久喜、南越谷。11月27日から12月4日まで、午前10時から午前11時まで営業する。みどりの窓口を設置している駅では、従前と同様に、年末年始の前売り期間においても、混雑する日や時間帯に、可能な範囲で窓口数を増やして対応するとしている。