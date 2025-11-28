日本空港ビルデングは、羽田空港第2ターミナル内トイレの洗浄水が流れない不具合が発生していることを明らかにした。利用者にはできる限り、駅構内のトイレや不具合が発生していない第1ターミナルのトイレを利用するよう呼びかけている。現在は復旧作業中だとしている。