【モデルプレス＝2025/11/28】女優の武田久美子が11月26日、自身のInstagramを更新。娘との2ショットを公開し、話題になっている。【写真】元アイドル57歳美人女優「親子揃って美人」メディカルスクール在学22歳娘との2ショット◆武田久美子、娘との2ショット披露武田は「娘が戻って来てます」とつづり、娘との2ショットを投稿。メキシカンフードのレストランで楽しそうに笑い合う姿を披露している。◆武田久美子の投稿が話題この