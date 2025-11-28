小型家電やデジタル機器の企画・販売を行うスリーアールソリューションは11月25日、クラウドファンディングサイトMakuakeにて新製品「USB接続マイクロスコープ 3R-MSUSB280」の先行販売を開始した。「USB接続マイクロスコープ3R-MSUSB280」○■自宅で頭皮・肌を簡単チェック! 新型マイクロスコープ同社は今回、スマートフォンと接続するだけで、自宅で頭皮や肌の状態を手軽に観察できる新型マイクロスコープを発売。肉眼では見え