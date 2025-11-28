去年５月、山形市の８０代の女性からキャッシュカードをだましとったとして、「受け子」を監視する役目だった本籍が千葉県の２３歳の男が逮捕されました。 警察が余罪や共犯者についても調べを進めています。 詐欺の疑いで逮捕されたのは、本籍が千葉県松戸市の建設業の男（２３）です。 警察によりますと、男は去年５月２４日に、仲間とともに山形市の８０代女性に市役所職員を装って電話をかけたということです。 そし