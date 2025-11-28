秋元康氏プロデュースの男性６人組昭和歌謡グループ「ＭＡＴＳＵＲＩ」が２８日、都内でファースト写真集「双六（すごろく）」（集英社刊、税込３３００円）マスコミ会見に登場した。グループ初の写真集に松岡卓弥は「１つの夢だったので、うれしかった。仲の良い僕たちを写真集に詰め込むことができた」と自信を見せた。撮影は真夏の沖縄で行われ、橋爪健二は「３年走り続けてきたから、ご褒美みたいだった」と振り返った。