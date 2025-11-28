リチャード内野手が２８日、巨人の納会ゴルフに初参加した。阿部監督と同組で回り、周囲のド肝を抜く豪快なドライバーショットを連発している。ラウンド中に上着を脱ぎ、半袖姿で奮闘。今までのベストスコアは１００だという。ハーフを終えて調子を聞かれると「過去イチです」ときっぱりだ。飛躍のシーズンを終えた大砲が、束の間のリラックスしたひとときを過ごしている。