ソフトバンクの近藤健介外野手が28日、みずほペイペイドームで契約更改に臨み、現状維持の年俸5億5000万円プラス出来高払いでサインした。今季はチームの日本一に貢献したが、腰の手術などケガが重なり75試合の出場にとどまった。現在は体への負担の少ない打撃フォームを模索している。来季に向けて「143試合出れるってのが大事」と全試合出場を目標に掲げた。来春WBCへの出場も目指して取り組んでいる。2大会連続の世界一