Ｊ２降格が決まっている新潟は２８日、ＭＦ高木善朗（３２）と２０２６年２月１日以降の契約を締結せず、今季をもって契約満了とすることを決定したことを発表した。東京Ｖでキャリアをスタートし、オランダ・ユトレヒト、清水、東京Ｖを経て、２０１８年から新潟に加入。８シーズン在籍し、今季も１８試合に出場していた。クラブを通して、高木は「２０１８年に加入し、８シーズンを過ごした新潟を離れることになりました。