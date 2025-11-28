九州各県で戦争遺跡や空襲について調査・研究をする人の交流会が22日と23日に荒尾市で開かれました。空襲・戦跡九州ネットワーク荒尾集会には九州各県で調査・研究を続ける約40人が参加し、2日間で10人が調査・研究の成果を報告しました。 熊本県関係では、荒尾市にあった火薬工場「荒尾二造」関連の戦争遺跡が10年前に80か所以上残っていたものの、今では70か所未満に減少したことや、県内で敵の飛行機から撒かれた宣伝