女優・小川菜摘（６２）が２８日、ＴＢＳラジオ「純烈・酒井一圭ＢＬＡＮＤ−ＮＥＷＭＯＲＮＩＮＧ」にゲスト出演した。小川の夫は、お笑いコンビ・ダウンタウンの浜田雅功。１９８９年に結婚してからは芸能活動を控え、妻として浜田を支え続けた。芸能活動を再開したのは５０歳になってからだという。パーソナリティーを務める純烈・酒井一圭は「わたくし、ダウンタウンで育ってますんで。よくぞ支えていただいて、あり