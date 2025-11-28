北朝鮮の金正恩総書記の娘、ジュエさんが公開の場に姿を見せなくなってから、今日で84日となった。3年前に登場して以降、最も長い「潜伏期間」だ。2023年に70日間、昨年には82日間の空白期間があったが、当時はそれを怪訝に思う向きは少なかった。しかし、今回は違うようだ。今回、ジュエさんの姿が最後に公開されたのは9月5日、中国の抗日戦争勝利記念行事に出席後、父親とともに専用列車から降り立ったときだった。金正恩氏が習