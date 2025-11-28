メ～テレ（名古屋テレビ） 当時12歳と14歳の少女にわいせつな行為をしたとして、愛知県は一宮市の小学校教師を懲戒免職としました。 愛知県一宮市の小学校教師、小島大輝被告(31)は複数回にわたり、当時12歳と14歳の少女にからだを触るなどわいせつな行為をしたとして不同意わいせつの罪に問われ、26日に懲役2年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。 愛知県教育委員会は28日付で小島被告を懲戒免職としまし