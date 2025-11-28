メ～テレ（名古屋テレビ） 去年の夏に名古屋市内で発生した連続ひったくり事件の裁判で、検察側は被告の男に懲役12年を求刑しました。 起訴状などによりますと、石澤博被告(52)は去年8月、名古屋市西区で原付バイクに乗って女性のかばんを奪った上、バイクの荷台をつかんだ男性を引きずりけがをさせた強盗致傷など、8件の罪に問われています。 これまでの裁判で、石澤被告は起訴内容を認めています。 28日の論告求