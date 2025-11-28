手足のしびれ、冷えや痛み、気分の落ち込み……更年期に入った女性は、心身の不調を感じることが多くなります。一方、通常の診察では解決できない体の不調に＜栄養学的なアプローチ＞を用いた治療と生活指導を行ってきたのが総合内科専門医の梶尚志先生。その梶先生いわく、「実は近年、肝臓のトラブルを抱えた更年期世代の女性が急増している」とのことで――。* * * * * * *「お酒を飲まないのに肝臓の数値が…」そのワケ「お酒