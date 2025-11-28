去年9月、三川町の住宅に侵入し、この家に住む90歳の女性を殺害した罪などに問われた男の裁判で、検察は28日、懲役18年を求刑しました。殺人や住居侵入などの罪に問われているのは、三川町横川新田の無職・石川一馬被告（29）です。起訴状などによりますと、石川被告は去年9月22日、三川町横山の阿部祥子さん（当時90）の自宅東側の窓から侵入し、1階の寝室で阿部さんの頭や顔、胸などを何度も殴ったり蹴ったりしたほか、首を絞め