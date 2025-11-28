¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¡Öµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¥Ê¥¤¥È¡×¤Îµ×ÊÝ¥ß¥Ä¥í¥¦¡¦Ç½Ä®¤ß¤Í»Ò¡¦¥Ò¥ã¥À¥¤¥ó¤Ë¤è¤ë¤ª¤·¤ã¤Ù¤êÏ¢ºÜ¡Öµ×ÊÝ¤ß¤Í¥Ò¥ã¥À¤³¤¸¤é¤»¸øÏÀ¡×¡£ÈÖÁÈ¥é¥¤¥Ö½ªÎ»¸å¤Ë³Ú²°¤Ç¸ò¤ï¤µ¤ì¤ë¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ê¤·¤Î»¨ÃÌ¤ò¼ýÏ¿¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ º£²ó¤Ï2025Ç¯10·î18Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¤³¤¸¤é¤»¥é¥¤¥Ö¤Î¸å¤Î¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¡Ä¡Ä¤ÎÁ°ÊÔ¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¡¢µ×ÊÝ¤µ¤ó¤Ë¿ä¤·¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¤Ç¤­¤¿¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤³¤«¤éÏÃ¤Ï°Õ³°¤ÊÊý¸þ¤ËÅ¾¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£ ¡Ê»Ê²ñ¡¦¹½À®¡§Á°