27日夜、鶴岡市の県道で84歳の男性が軽乗用車にはねられ、意識不明の重体となっています。27日午後7時ごろ、鶴岡市西荒屋の県道で近くに住む自転車店経営の佐久間英夫さん（84）が軽乗用車にはねられました。佐久間さんは鶴岡市内の病院に搬送されましたが、頭がい骨や両足の骨を折るなどして意識不明の重体となっています。軽乗用車を運転していた鶴岡市松根の会社員・坂尾千恵さん（66）にけがはありませんでした。警察の調べに