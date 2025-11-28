藍染めの染料となる「すくも」の袋詰め作業が、11月28日から上板町で始まりました。「すくも」は、夏に収穫し乾燥させた藍の葉を、3か月ほど発酵させたものです。上板町の佐藤阿波藍製造所では、28日から「すくも」の袋詰め作業が始まり、発酵の熱で湯気が上がる中、藍師らは素足で湿り具合を確認しながら、ワラで編まれた「叺」と呼ばれる袋に詰めていきました。2025年は藍の生育がよく窒素を多く含むため、順調に発酵が進み、例