元卓球日本代表の石川佳純さん（32）が28日、自身のインスタグラムを更新。この日、来年2月開幕のミラノ・コルティナ冬季五輪のフジテレビの中継でキャスターを務めることが発表され、意気込みを語った。石川さんは「この度2026冬季ミラノ・コルティナオリンピック、フジテレビキャスターを務めさせていただくことになりました」と公表。「2024パリ五輪に続いて、こうしてオリンピックに関われることを大変嬉しく光栄に思いま