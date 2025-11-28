TBS火曜ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』第7話の無料配信再生数が522万回を突破し、TBSのドラマ、バラエティを含む全番組の中で最多を更新しました。【写真】おいしそうなおにぎり。どっちが作った？再生回数は、無料動画配信サービス「TVer」と「TBS FREE」で再生されたもので、TVer DATA MARKETINGで各話配信開始から8日間を算出。第7話は、別れたことを言い出せないまま、両家顔合わせに臨むこととなった鮎美と勝男を描