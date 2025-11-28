G2「第12回レディースチャレンジカップ」と並行して開催中のボートレース福岡SG「第28回チャレンジカップ」4日目3Rで磯部誠（35＝愛知）が1周2マークで内を突いて逆転し1着となったものの、これが不良航法と見なされ減点10を科された。27日現在で2025年賞金ランク15位の磯部は、連勝で予選突破の可能性をわずかながら残していた。